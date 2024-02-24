В Москве две женщины погибли в горящей квартире

В пятницу, 23 февраля, в Москве в одной из квартир на улице Академика Ильюшина произошел пожар. Погибли две женщины, сообщается в Telegram-канале столичного СК.

В пятницу, 23 февраля, в Москве в одной из квартир на улице Академика Ильюшина произошел пожар. Погибли две женщины, сообщается в Telegram-канале столичного СК.

Тело одной из них нашли после ликвидации возгорания. Другая была еще жива. Женщину госпитализировали в одну из московских клиник, но через некоторое время она умерла.

Правоохранители начали проверку, устанавливаются причины ЧП. Следователи осматривают место происшествия.