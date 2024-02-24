В Липецке на металлургическом комбинате из-за атаки дрона загорелся цех
На Новолипецком металлургическом комбинате ночью в субботу, 24 февраля, произошел пожар. Случившееся прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
На Новолипецком металлургическом комбинате ночью в субботу, 24 февраля, произошел пожар. Случившееся прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
По его словам, произошло возгорание в одном из цехов. Огонь потушен, пострадавших нет, угроза выброса опасных веществ отсутствует.
«По неподтвержденной спецслужбами информации, причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют», — написал он в своем
Артамонов призвал на фоне сообщений о налете дронов не поддаваться панике и доверять только официальной информации.