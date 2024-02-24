Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 24
Вск, 25
-1°
Пнд, 26
-2°
ЦБ USD 92.75 0.31 23/02
ЦБ EUR 100.44 0.54 23/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Что делать, если течет крыша или сгнили трубы, а капремонт еще не скор...
РЗН. инфо вместе с экспертами разбирался, как ускорить...
Вчера 18:03
1 130
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
13 086
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
14 056
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
20 276
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Липецке на металлургическом комбинате из-за атаки дрона загорелся цех
На Новолипецком металлургическом комбинате ночью в субботу, 24 февраля, произошел пожар. Случившееся прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На Новолипецком металлургическом комбинате ночью в субботу, 24 февраля, произошел пожар. Случившееся прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По его словам, произошло возгорание в одном из цехов. Огонь потушен, пострадавших нет, угроза выброса опасных веществ отсутствует.

«По неподтвержденной спецслужбами информации, причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют», — написал он в своем Telegram-канале

Артамонов призвал на фоне сообщений о налете дронов не поддаваться панике и доверять только официальной информации.