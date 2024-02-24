В Кадомском районе укрепили разрушающийся берег реки Мокши

Берегоукрепление в 1,1 км защищает от паводков поселок с населением 5800 человек.

В рабочем поселке Кадом Рязанской области ввели в эксплуатацию берегоукрепительное сооружение на реке Мокше. Строительство шло с 2018 по 2023 год, общая сумма финансирования превысила 325 млн рублей. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе Росводресурсов.

Берегоукрепление в 1,1 км защищает от паводков поселок с населением 5800 человек. В зоне потенциального затопления — жилые дома, линии электропередачи и дороги.

Ранее частые паводки на реке Мокше интенсивно разрушали берега. Некоторые опасные участки приближались к домам на расстояние от 2 до 10 метров.

По словам министра природопользования области Александра Новикова, при строительстве сооружения использовали передовые конструкторские решения.