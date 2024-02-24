Ушла из жизни доцент РязГМУ Наталья Попова

В четверг, 22 февраля, в возрасте 40 лет скончалась кандидат медицинских наук, доцент, ведущий патентовед управления по научной работе Рязанского государственного медицинского университета Наталья Попова.

В четверг, 22 февраля, в возрасте 40 лет скончалась кандидат медицинских наук, доцент, ведущий патентовед управления по научной работе Рязанского государственного медицинского университета Наталья Попова. Об этом сообщается на сайте вуза.

Наталья Попова окончила РязГМУ в 2006 году по специальности «Лечебное дело» и получила ученую степень кандидата медицинских наук в 2012 году.

Свою научную и педагогическую деятельность посвятила кафедре фармакологии, где она работала доцентом. Была автором и соавтором более 100 научных трудов и соисполнителем нескольких грантов, предоставленных Российским фондом фундаментальных исследований.

Наталья Михайловна была членом Всероссийского научного общества фармакологов.

«Память о Наталье Михайловне останется с нами как о ценном ученом, преподавателе и человеке, который внес значительный вклад в развитие фармакологии», — говорится в некрологе.