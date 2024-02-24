Тело Навального* отдали его матери

Тело оппозиционера Алексея Навального, который умер в колонии в ХМАО 16 февраля, было передано его матери Людмиле Навальной. Об этом в соцсетях сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом).

Тело оппозиционера Алексея Навального, который умер в колонии в ХМАО 16 февраля, было передано его матери Людмиле Навальной. Об этом в соцсетях сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом).

«Пока Людмила Ивановна в Салехарде. Похороны еще впереди», — написала она.

Пресс-секретарь добавила, что пока неизвестно, будут ли мешать похоронить покойного, «как этого хочет семья и как того заслуживает Алексей».

Ранее мать оппозиционера Людмила Навальная заявила, что следователи хотят тайно похоронить ее сына. Его тело ей показали 22 февраля, тогда же она подписала медицинское свидетельство о смерти. В заключении говорилось, что причины смерти — естественные.

Напомним, Алексей Навальный* умер в исправительной колонии «Полярный волк» поселка Харп в ХМАО, куда его перевели из Владимирской области.

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