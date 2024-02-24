Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 24
-1°
Вск, 25
-2°
Пнд, 26
-3°
ЦБ USD 92.75 0.31 23/02
ЦБ EUR 100.44 0.54 23/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Что делать, если течет крыша или сгнили трубы, а капремонт еще не скор...
РЗН. инфо вместе с экспертами разбирался, как ускорить...
Вчера 18:03
1 503
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
13 179
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
14 151
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
20 373
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Скончался председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев
В возрасте 80 лет умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Об этом сообщил телеканал «Россия 24». Его смерть подтвердили на сайте ВС.

В возрасте 80 лет умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Об этом сообщил телеканал «Россия 24». Его смерть подтвердили на сайте ВС.

Вячеслав Лебедев родился 14 августа 1943 года в Москве. В 1968 году закончил юридический факультет МГУ. В 1970 году его избрали народным судьей Ленинградского районного суда Москвы. В 1984 году стал зампредседателя Московского городского суда, а в 1986 году возглавил его.

Лебедев был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года — председателем Верховного суда России.

Руководить Верховным судом РФ до назначения нового председателя будет 1-й заместитель председателя суда Петр Серков, сообщили РИА Новости в суде.