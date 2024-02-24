Скончался председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев

В возрасте 80 лет умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Об этом сообщил телеканал «Россия 24». Его смерть подтвердили на сайте ВС.

В возрасте 80 лет умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Об этом сообщил телеканал « Россия 24 ». Его смерть подтвердили на сайте ВС.

Вячеслав Лебедев родился 14 августа 1943 года в Москве. В 1968 году закончил юридический факультет МГУ. В 1970 году его избрали народным судьей Ленинградского районного суда Москвы. В 1984 году стал зампредседателя Московского городского суда, а в 1986 году возглавил его.

Лебедев был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года — председателем Верховного суда России.