Рязанцы пожаловались на выборочную расчистку дорог от снега и льда в Песочне

Жители Рязани пожаловались, что асфальт от рынка до поликлиники № 11 расчищают выборочно. Пост опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Жители Рязани пожаловались, что асфальт от рынка до поликлиники № 11 расчищают выборочно. Пост опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«От рынка до мостика почистили как надо. А от мостика до ворот поликлиники какими-то клочками. Теперь ходишь с мостика на асфальт, а потом прыгаешь на лед высотой 15 см. Потом по льду идешь, опять дырка до асфальта, потом опять лед…» — сообщается в посте.

Автор поста добавил, что он инвалид I группы и передвигается с тростью.