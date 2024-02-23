В Сараях задержали рецидивиста за две кражи из супермаркетов

57-летний местный житель был неоднократно судим, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские задержали подозреваемого в двух кражах со взломом из магазинов в поселке Сараи. 57-летний местный житель был неоднократно судим, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Сараях в полицию обратился работник супермаркета и сообщил, что утром открывал магазин и заметил следы взлома. С полок пропали несколько бутылок спиртного, сигареты и шоколад.

В то же время местные жители сообщили правоохранителям, что у тротуара на одной из улиц поселка лежит спящий мужчина с сильным запахом алкоголя.

На месте обнаружили 57-летнего местного жителя, рядом с ним были пакеты с бутылками спиртного, сигаретами и шоколадками. Мужчину разбудили и препроводили в отдел полиции. Выяснилось, что он причастен к краже из супермаркета. Злоумышленника задержали и поместили под стражу.

Ранее его неоднократно осуждали за кражи, в общем мужчина провел в тюрьме 38 лет и освободился в ноябре прошлого года.

По предварительной информации, ночью он разбил стекла входных дверей магазина и украл товары. По пути домой он употребил часть похищенного, после присел отдохнуть и заснул.

Всего было похищено товаров на сумму более 57 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Проводится расследование.

Также выяснилось, что рецидивист причастен к аналогичной краже из супермаркета в поселке Сараи.