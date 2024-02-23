В ОДКБ отреагировали на заявление Пашиняна о приостановке членства

ОДКБ не получала заявлений Еревана о приостановке членства, сообщили РИА Новости в секретариате Организации договора о коллективной безопасности.

В пятницу, 23 февраля, премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, и республика заморозила свое участие в ОДКБ.

ОДКБ не получала заявлений Еревана о приостановке членства, сообщили РИА Новости в секретариате Организации договора о коллективной безопасности.

«Что касается тезиса о заморозке участия, по всей видимости, речь идет о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся Организацией в последнее время», — сказал собеседник агентства.

Ереван неоднократно обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств.