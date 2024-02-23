В Краснодарском крае упал летательный аппарат

Вечером в пятницу, 23 февраля, летательный аппарат упал в Каневском районе Краснодарского края. Произошел пожар на площади 250 кв. м.

Вечером в пятницу, 23 февраля, летательный аппарат упал в Каневском районе Краснодарского края. Произошел пожар.

Baza сообщает, что жители хутора Трудовая Армения слышали звук взрыва, после чего увидели падение неизвестного объекта и последующее возгорание.

Оперативный штаб Краснодарского края заявил, что «произошло падение двух летательных аппаратов». Пожар распространился на площади 250 кв. м, угрозы жилым домам нет, пострадавших среди местных жителей нет. Позже в оперштабе уточнили, что летательный аппарат был один, возгорание локализовано.