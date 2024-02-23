В Екатеринбурге нашли тела зоозащитницы и ее дочери

По предварительным данным, причиной их смерти стала утечка газа. Об этом сообщает портал E1.ru в пятницу, 23 февраля.

Зоозащитницу и ее 16-летнюю дочь обнаружили мертвыми в их квартире в Екатеринбурге. По предварительным данным, причиной их смерти стала утечка газа. Об этом сообщает портал E1.ru в пятницу, 23 февраля.

По словам знакомых, девушку нашли в ванной, а женщину в коридоре.

Отмечается, что погибшая начала помогать зоозащитникам в 2020 году, некоторые спасенные животные жили с ней. Вместе с хозяйками погибли три собаки, четыре кошки и морская свинка.