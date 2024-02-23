В Дашково-Песочне задержали объявленного в федеральный розыск рязанца

В пятницу, 23 февраля, в 4:00, автопатруль отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции заметил на улице Тимакова мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого.

В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В пятницу, 23 февраля, в 4:00, автопатруль отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции заметил на улице Тимакова мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого человека.

Прохожего остановили. Им оказался 26-летний рязанец, объявленный в федеральный розыск за совершение преступления и скрывающийся от полиции.

Злоумышленника доставили в отдел полиции по Октябрьскому району, его передадут инициаторам розыска.