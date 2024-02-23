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Студенты РГУ имени Есенина провели концерт в военном клиническом госпитале
В День защитника Отечества РГУ имени С. А. Есенина провел патриотический концерт для пациентов и сотрудников военного клинического госпиталя. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщается в группе университета «ВКонтакте».

В День защитника Отечества РГУ имени С. А. Есенина провел патриотический концерт для пациентов и сотрудников военного клинического госпиталя. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщается в группе университета «ВКонтакте».

Творческие коллективы университета исполнили для пациентов и сотрудников госпиталя патриотические вокальные, хореографические и стихотворные номера. В финале прозвучала песня «Встанем», которую исполнили вместе все участники и зрители праздничного концерта.

В подарок от коллектива РГУ пациентам передали наборы медикаментов, фрукты, сладости, сувениры от студентов и письма-открытки от рязанских школьников, а также пироги от комитета по делам молодежи и правительства области.