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РЗН. инфо разобрался, как ускорить капремонт в многоквартирном доме
В квитанции о квартплате есть раздел, где выполнение обязательств можно ждать годами. Речь идет о взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

В квитанции о квартплате есть раздел, где выполнение обязательств можно ждать годами. Речь идет о взносах на капитальный ремонт многоквартирного дома.

Разброс в сроках связан с тем, что в зданиях, построенных в последние 20-30 лет, реконструкция ключевых элементов запланирована только спустя несколько десятилетий после сдачи объекта. Но нередко случается, что ремонт этих жизненно важных систем нужно делать срочно.

РЗН. инфо вместе с экспертами разбирался, как ускорить капремонт в многоквартирном доме.

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