Под Ряжском 18-летнего жителя деревни задержали за кражу из ангара

Возбуждено уголовное дело, молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники полиции оперативно раскрыли кражу из ангара сельхозпредприятия в Ряжском районе. Злоумышленником оказался 18-летний житель деревни Совка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские получили информацию о том, что в деревне 18-летний молодой человек транспортировал что-то тяжелое. Жители заметили, как он за веревку тащил к своему дому груз на листе жести. Это показалось людям подозрительным.

Оперативники уголовного розыска наведались к 18-летнему мужчине и в гараже на приусадебной территории обнаружили металлические части зерноочистителя.

Сотрудники полиции выяснили, что это оборудование похищено из ангара местного сельхозпредприятия. Злоумышленника задержали. Похищенное изъяли.

По предварительной информации, 18-летний житель деревни узнал, что можно легко проникнуть в ангар сельхозпредприятия. Злоумышленник разобрал там зерноочиститель и на волокуше вывез составные части оборудования в свой гараж. Затем он планировал сбыть детали как металлолом, но не успел.

Возбуждено уголовное дело, молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.