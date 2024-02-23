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Под Петербургом водитель грузовика погиб в горящей фуре
На выезде из Санкт-Петербурга грузовик пробил ограждение на трассе и повалил столбы. Машина загорелась, мужчина погиб, сообщает РЕН ТВ.

На выезде из Санкт-Петербурга грузовик пробил ограждение на трассе и повалил столбы. Машина загорелась, мужчина погиб, сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла утром в пятницу, 23 февраля, на выезде с проспекта Энгельса на Новоприозерское шоссе.

Водителем оказался иностранец. Возраст мужчины установить пока не удается, все документы сгорели.

В аварии пострадал еще один человек, который отказался от госпитализации.

На месте работают сотрудники оперативных служб и Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.