Под Петербургом водитель грузовика погиб в горящей фуре

На выезде из Санкт-Петербурга грузовик пробил ограждение на трассе и повалил столбы. Машина загорелась, мужчина погиб, сообщает РЕН ТВ.

На выезде из Санкт-Петербурга грузовик пробил ограждение на трассе и повалил столбы. Машина загорелась, мужчина погиб, сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла утром в пятницу, 23 февраля, на выезде с проспекта Энгельса на Новоприозерское шоссе.

Водителем оказался иностранец. Возраст мужчины установить пока не удается, все документы сгорели.

В аварии пострадал еще один человек, который отказался от госпитализации.

На месте работают сотрудники оперативных служб и Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.