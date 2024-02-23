Опубликовано новое видео массовой потасовки возле рязанской шашлычной

В Сети появилось новое видео драки, которая произошла в четверг, 22 февраля, возле шашлычной на улице Шевченко. Видеозапись опубликована в группе «Рязань».

В Сети появилось новое видео драки, которая случилась возле шашлычной на улице Шевченко. Видеозапись опубликована в группе «Рязань».

"Еще одно видео с массовой дракой возле кафе «Папа Mangal’s» в Рязани", — говорится в подписи.

Напомним, потасовка произошла вечером в четверг, 22 февраля. По словам очевидцев, подрались посетители кафе. На месте работала полиция.