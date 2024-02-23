Из скопинской пятиэтажки при пожаре эвакуировали 20 человек
Стали известны подробности пожара, который произошел в пятницу, 23 февраля, в пятиэтажном доме в Скопине. Сообщение о возгорании поступило в 14:12.
Стали известны подробности пожара, который произошел в пятницу, 23 февраля, в пятиэтажном доме в Скопине. Сообщение о возгорании поступило в 14:12, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В 14:18 возгорание локализовали, в 14:30 ликвидировали. Огонь повредил комнату на площади 6 кв. м.
Эвакуировали 20 человек, из них семь детей.
На месте работали девять человек и две единицы техники.
Напомним, ранее кадры с места ЧП появились в соцсетях.