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Из скопинской пятиэтажки при пожаре эвакуировали 20 человек
Стали известны подробности пожара, который произошел в пятницу, 23 февраля, в пятиэтажном доме в Скопине. Сообщение о возгорании поступило в 14:12.

Стали известны подробности пожара, который произошел в пятницу, 23 февраля, в пятиэтажном доме в Скопине. Сообщение о возгорании поступило в 14:12, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В 14:18 возгорание локализовали, в 14:30 ликвидировали. Огонь повредил комнату на площади 6 кв. м.

Эвакуировали 20 человек, из них семь детей.

На месте работали девять человек и две единицы техники.

Напомним, ранее кадры с места ЧП появились в соцсетях.