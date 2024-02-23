А что в кино? «Командир», «Природа любви» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Основанный на реальных событиях фильм «Командир» с Кириллом Зайцевым в главном роли.

«Идеальные друзья» — черная комедия, рассказывающая о друзьях, которые пытаются спрятать тело своей подруги, чтобы не сорвать сделку по продаже дома.

«Природа любви» — комедийная мелодрама о притяжении противоположностей.

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