Зеленский: у Украины нет плана Б на случай, если США не дадут помощь

Он отметил, что без западной помощи ВСУ и дальше будут нести серьезные потери.

Зеленский заявил, что у Украины нет плана Б на случай, если США не дадут помощь. Об этом пишет РИА Новости.

«Нам надо будет найти что-то похожее, конечно, мы найдем, мы не будем просто стоять, мы должны выживать. Нам нужно найти параллельные шаги, параллельные линии», — заявил он.

Он отметил, что без западной помощи ВСУ и дальше будут нести серьезные потери.