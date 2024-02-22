Зеленский разрешил иностранцам проходить службу в национальной гвардии Украины

Зеленский разрешил иностранцам проходить службу в национальной гвардии Украины. Об этом пишет РИА Новости.

В четверг, 22 февраля, Владимир Зеленский подписал указ, позволяющий иностранцам проходить службу в национальной гвардии Украины.

Ранее западные СМИ сообщали, что первые волны наемников прибывали на Украину из постсоветских и англоязычных стран, а в 2023 году Киев начал вербовать латиноамериканцев, которые вступают в ВСУ лишь ради денег.