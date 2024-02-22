За два года «Единая Россия» доставила в новые регионы более семи тысяч тонн лекарств

Двухлетию гуманитарной миссии в новых регионов «Единая Россия» посвятила форум первичных отделений в Хабаровске, пишет сайт ER.ru . Как напомнил секретарь Генсовета Андрей Турчак, 22 февраля 2022 года первая колонна гуманитарной помощи от региональных отделений партии прибыла в Ростовскую область, куда эвакуировали беженцев с Донбасса.

«Наша партия первой пришла на помощь людям, которые в то время были вынуждены покинуть дома. Волонтеры „Молодой Гвардии Единой России“ работали в Мариуполе, непосредственно когда в самом городе еще шли бои. Привозили людям продукты, лекарства, теплые вещи, предметы первой необходимости. В кратчайшие сроки „Единая Россия“ развернула на территории Донецкой и Луганской Народных Республик сеть гуманитарных центров, где оказывали медицинскую помощь, помогали найти пропавших родственников, оформить все необходимые документы», — напомнил он.

В первые месяцы партия открыла 45 гуманитарных центров. Они появлялись на освобождаемых территориях по мере продвижения армейских подразделений. По сути, как отметил секретарь Генсовета, это были центры жизнеобеспечения. С возвращением мирной жизни они трансформировались, и сегодня в них можно получить разную помощь, в том числе юридическую.

Все это время адресную помощь жителям оказывали активисты МГЕР и «Волонтерской Роты». За два года через гуманитарную миссию «Единой России» прошло более 3,5 тысяч волонтеров.

Еще более тысячи участников гуманитарной миссии — врачи. Партия формирует бригады медиков, которые регулярно выезжают на помощь в новые регионы. Помимо этого, в местные больницы «Единая Россия» доставила более 7 тысяч тонн лекарств и медизделий, а также организовала курсы тактической медицины для военных и жителей прифронтовых регионов. Еще более 10 тысяч человек прошли курсы сестринского дела и помогают в военных госпиталях ухаживать за ранеными.

Секретарь рязанского отделения «Единой России» Павел Малков рассказал о том, что регион взял шефство над шестью районами Херсонской области и регулярно направляет туда гуманитарные грузы.

«Кроме того, рязанские строители восстанавливают социальные объекты, ремонтируют коммуникации, возводят жилые дома. Депутаты и волонтеры регулярно доставляют в Херсонскую область гуманитарную помощь. Наши земляки военнослужащие вместе с бойцами из других регионов отстаивают свободу и независимость субъекта в ходе специальной военной операции.

Депутаты Херсонской областной Думы создают нормативно-правовую базу нового субъекта. В рамках подписанного соглашения с Рязанской областной Думой представители рязанского парламента, имеющие большой опыт законотворческой деятельности, будут помогать коллегам в этой сложной работе.

Второй год отправляем на Донбасс волонтеров „Единой России“. Сейчас в госпитале Луганска работает уже 21 группа.

Также вместе с волонтерами в зону СВО отправляем гуманитарный груз для наших воинов — теплые вещи, медицинские расходники, комплекты постельного белья, средства реабилитации, продукты питания. В его сборе принимают участие неравнодушные жители Рязанской области», — сказал глава региона.

Добровольцами на фронт ушли более 270 депутатов «Единой России» разного уровня и около 200 активистов МГЕР.

Сейчас основные усилия «Единой России» направлены на помощь фронту.

«Мы сконцентрировались на закупке коптеров, средств связи, радиоэлектронной борьбы, тепловизоров, экипировки для наших ребят. „Единая Россия“ собрала более 11,5 миллиардов рублей на эти цели. Хочу еще раз сказать спасибо всем, кто в этой работе участвует», — сказал Андрей Турчак.

Отдельно он остановился на задачах, которые стоят перед «Единой Россией» и ее первичными отделениями в части помощи семьям участников СВО.

Помимо сбора необходимой гуманитарной и технической помощи, он попросил сопровождать каждую семью военнослужащих, знать их запросы, регулярно быть на связи и оказывать всю необходимую поддержку.

«Важное направление — сопровождение ветеранов СВО, которые возвращаются с фронта. Ваша задача — подставить им партийное плечо. И еще одна задача, которую мы видим и которую ставил президент — вовлечение ветеранов СВО в политическую и общественную жизнь», — сказал Андрей Турчак.