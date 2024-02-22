Во Владимире учитель английского языка избил 14-летнего школьника во время урока

Во Владимире 21 февраля учитель избил 14-летнего школьника. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

В одной из школ города учитель английского языка несколько раз ударил ученика из-за того, что тот не соблюдал дисциплину.

В отношении педагога возбудили уголовное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником.

Следователи назначили судмедэкспертизу, чтобы установить степень тяжести причиненного ребенку вреда здоровья.