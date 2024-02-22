Власти запретили рязанцам выходить на лед с 1 марта

Так как толщина льда составит менее 7 сантиметров.

Власти запретили рязанцам выходить на лед с 1 марта. Об этом сообщает газета «Рязанские ведомости».

В газете опубликовали документ из администрации, который запрещает выходить на лед с 1 марта.

«В осенне-зимний период с момента ледообразования до 15 января и полного ледостава при образования льда толщиной менее 7 сантиметров запрещается выход людей на лед. В весенний период запрещается выход на лед ежегодно в с 1 марта.», — написали в документе.