В Удмуртии на трассе сгорел автобус

В Удмуртии 22 февраля на трассе сгорел автобус. Об этом рассказали в республиканском МЧС.

Автобус Чайковский-Пермь загорелся вечером на трассе в Воткинском районе Удмуртии. Огонь возник в моторном отсеке на седьмом километре автодороги Воткинск-Чайковский.

В результате пострадали два человека: девочка 15 лет и молодой человек 19 лет. Они получили колото-резаные раны кистей, когда разбивали окно. От госпитализации они отказались.

Всего в транспорте находилось 38 пассажиров (двое из которых дети) и водитель. Людей увезли на другом автобусе до автостанции в Воткинске.