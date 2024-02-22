В суде оправдали врачей Сасовского медцентра

Отмечается, что за оправданными на основании ст. 134 УПК России признано право на реабилитацию.

В суде оправдали врачей Сасовского медцентра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сасовским районным судом постановлен приговор в отношении врачей ГБУ РО «Сасовский ММЦ», в соответствии с которым они оправданы в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом и со специальным правилом, если это повлекло по неосторожности смерть больного).

Отмечается, что за оправданными на основании ст. 134 УПК России признано право на реабилитацию.

Приговор не вступил в законную силу.