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В Сараях задержали пьяного водителя без «прав»
Мужчину посадили на 10 суток.

В Сараях задержали пьяного водителя без «прав». Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел 16 февраля на улице Горького. Полицейские остановили автомобиль Lada Kalina, за рулем которой был пьяный сараевец, никогда не имевший водительских прав. Алкотестер показал 1,054 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчину задержали и составили на него административный протокол по ст. 12.8 ч. 3 КоАП. Мировой судья назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста.