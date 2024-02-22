В Сапожке водителю, по вине которого погиб 27-летний мужчина, дали условный срок

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

В Сапожке водителю, по вине которого погиб 27-летний мужчина, дали условный срок. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, в мае 2022 года местный житель на Audi A4 превысил скорость, не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение.

Его 27-летний пассажир получил многочисленные тяжелые травмы и погиб на месте.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.