В Санкт-Петербурге мигрант напал на женщину и изнасиловал ее

В Санкт-Петербурге мигрант напал на женщину и изнасиловал ее. Об этом пишут «Плохие новости».

По данным канала, 43-летняя Екатерина зарегистрировалась на сайте знакомств, где списалась с 42-летним мужчиной. Договорились, что Марк заберет девушку на машине вечером возле дома. В назначенный день она села к нему в автомобиль, кавалер подарил букет — и внезапно представился Амиром.

Заехав на пустырь, он напал на Екатерину, заставил ее раздеться и изнасиловал.

Женщина обратилась в полицию.

Правоохранители по горячим следам задержали гражданина Туркменистана. Возбуждено уголовное дело.