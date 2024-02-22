В Рязанском районе оштрафовали водителя школьного автобуса, который объезжал пробку по «встречке»

Отмечается, что на момент нарушения, водитель находился в салоне автобуса один.

В Рязанском районе оштрафовали водителя школьного автобуса, который объезжал пробку по «встречке». Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 21 февраля. Сотрудниками Госавтоинспекции по Рязанскому району, нашли 65-летнего водителя автобуса. На него составили административный материал за выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения.

Отмечается, что на момент нарушения, водитель находился в салоне автобуса один. Его оштрафовали на 5000 тысяч рублей.