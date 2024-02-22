В Рязанской области у пенсионера изъяли винтовку и два охотничьих ружья

Возбуждено уголовное дело.

В Пителинском районе полицейские изъяли у пенсионера винтовку и два охотничьих ружья. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел в селе Высокое.

Оперативники узнали, что в доме 62-летнего пенсионера хранятся охотничьи ружья. При этом информации о том, что у мужчины есть разрешение на оружие, не было.

При обследовании полицейские нашли мелкокалиберную винтовку и два гладкоствольных охотничьих ружья, которые хранились в чехлах и были спрятаны под кроватью. Оружие изъяли. Злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ.