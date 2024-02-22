В Рязанской области мужчину осудили за кражу денег со счета отца
Он получил условный срок.
В Сапожковском районе мужчину осудили за хищение денег с банковского счета отца. Об этом сообщила пресс-служба региональная прокуратура.
Инцидент произошел в феврале 2023 года.
Мужчина, не имевший постоянного источника дохода, находился в гостях у отца. Он воспользовался нетрезвым состоянием родителя и перевел с банковского счета 4 000 рублей. Он потратил деньги на личные нужды.
Отмечается, что мужчина ранее был судим.
Жителя Сапожка признали виновным. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.