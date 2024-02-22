В Рязанской области 23 февраля ожидаются небольшие осадки и до +2 градусов
Температура воздуха по области ночью опустится до -8, -3 градусов, а днем поднимется до -3, +2 градусов.
В Рязанской области 23 февраля ожидаются небольшие осадки и до +2 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В пятницу, 23 февраля, в регионе облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег. Днем также ожидаются небольшие осадки. На дорогах гололедица.
Ветер южной четверти, 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью опустится до -8, -3 градусов, а днем поднимется до -3, +2 градусов.