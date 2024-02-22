В Рязани с подрядчика, строившего онкодиспансер, потребовали более 18 миллионов

Управление капстроительства Рязанской области потребовало с производственного кооператива «Квант» 18 миллионов 590 тысяч 51 рубль неосновательного обогащения.

Управление капстроительства Рязанской области потребовало с производственного кооператива «Квант» 18 миллионов 590 тысяч 51 рубль неосновательного обогащения. Соответствующую информацию опубликовали в картотеке Арбитражного суда.

В документах указано, что заявление подали по итогам проверки контрольно-счетной палаты целевого и эффективного использования средств, выделенных из областного бюджета в 2020—2023 годах, на строительство нового онкодиспансера.

Третьими лицами выступают контрольно-счетная палата Рязанской области и региональный центр государственной экспертизы в строительстве.

Заседание состоится 19 марта 2024 года.

Кроме того, в картотеке Арбитражного суда указано, что подрядчик также подал иск к контрольно-счетной палате, чтобы признать недействительным представление органа. На данный момент иск оставлен без движения