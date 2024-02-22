В Рязани полицейские нашли магазин с поддельной одеждой и обувью
Из незаконного оборота правоохранители изъяли 1 751 товаров.
В Рязани полицейские нашли магазин с поддельной одеждой и обувью. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Правоохранители зафиксировали в магазине на Окружной дороге продажу верхней одежды низкого качества с признаками контрафактной продукции. Из незаконного оборота изъято 113 единиц товаров.
В магазине в поселке Борки полицейские нашли поддельные обувь и одежду. Из оборота изъяли 1638 товаров.
Возбуждено административное производство.