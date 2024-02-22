В России признали экстремистским движение «Я/Мы Сергей Фургал» *
Оно возникло в поддержку задержанного экс-губернатора Хабаровского края.
В России признали экстремистским движение «Я/Мы Сергей Фургал» *. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
«Фактическими целями (движения) являются создание условий для изменения основ конституционного строя РФ и смена власти в стране насильственным путем», — указано в сообщении прокуратуры Хабаровского края.
Движение поддерживало бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он возникло после задержания политика в 2020 году по подозрению в организации убийств предпринимателей в начале нулевых. В регионе проходили многотысячные митинги жителей, убежденных в невиновности Фургала.
Чиновника приговорили к 22 годам лишения свободы.
* признано экстремистским и запрещено на территории РФ.