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В РГУ имени Есенина рассказали о поддержке участников спецоперации и членов их семей

В РГУ имени Есенина рассказали о поддержке участников спецоперации и членов их семей

Более восьми тысяч студентов вуза могут поучаствовать в деятельности волонтерских отрядов — их в РГУ 29.

С момента начала СВО на передний план работы волонтеров вышла поддержка военнослужащих и членов их семей. Преподаватель-практик основ добровольческой деятельности и взаимодействия с социально-ориентированными НКО РГУ имени Есенина, руководитель городского «Добро.Центра» Юрий Пинигин рассказал, что каждый третий сотрудник или студент вуза поучаствовал в поддержке участников спецоперации: кто-то пишет письма бойцам, кто-то активно занимается сбором гуманитарной помощи.

Начальник отдела внеучебной деятельности Ольга Корсукова рассказала, что летом 2023 года вуз поучаствовал в образовательной акселерационной программе, прошел конкурсный отбор, заключил лицензионный договор и получил статус первого и пока единственного университетского «Добро.Центра» в Рязанской области.

В ближайшее время в РГУ имени Есенина сделают раму для изготовления маскировочных сетей. Члены волонтерских отрядов вуза и всех желающие смогут попробовать себя в плетении сетей и нашлемников в рамках мастер-классов. В университете есть студенты, посещавшие новые российские регионы и оказывавшие помощь в местных госпиталях и детсадах.

Преподаватели РГУ также оказывают добрые дела. Завкафедрой охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности Екатерина Гревцова наладила процесс оказания помощи адресной помощи Рязанскому военному госпиталю. «Многие ребята после ранений обездвижены. Оказывается, им были нужны наушники. Мы собрали и привезли», — поделилась Гревцова.

В 2023 году вуз закупил для госпиталя куличи на Пасху, также РГУ купил костыли для десантника высокого роста.

Студентки передают в госпиталь письма. «Они эти письма просто прижимают к себе. Мол, думали, нас уж списали, а девчонки нам пишут», — расскзала Екатерина Гревцова.

К 23 февраля вуз соберет очередные посылки и открытки для участников спецоперации.

Отмечается, что студенты, чьи отцы погибли в зоне СВО, могут обучаться в РГУ за счет вуза. Поступающие на платное обучение участники спецоперации и их дети будут вносить только половину суммы.