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В Подмосковье в куртке у школьника взорвался повербанк

В Подмосковье в куртке у школьника взорвался повербанк. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в16-летний подросток из Дзержинска пошел гулять и взял с собой повербанк. На улице он вместе с приятелем услышал шипение, после которого раздался взрыв. Горящая жидкость из зарядки прожгла одежду подростка и попала на тело.

Он пытался сбить пламя самостоятельно, но в результате получил серьезные ожоги груди и руки. Его госпитализировали в местную больницу.