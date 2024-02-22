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В Песочне водитель «Эко-Пронска» поймал «черных возчиков»
Отмечается, что так называют нелегалов в сфере транспортных услуг по перевозке мусора.

В Песочне водитель «Эко-Пронска» поймал «черных возчиков». Об этом сообщает региональный оператор на своей странице.

«Это улица Большая/106. Мусоровозы регулярно вывозят отходы, но при этом сюда то и дело норовят сбросить строительный мусор «черные возчики», — написано в посте.

Отмечается, что так называют нелегалов в сфере транспортных услуг по перевозке мусора. Очень часто они грузят на «Газель» оставшиеся после ремонта кирпичи, мешки с окаменевшим цементом, арматуру — и везут это либо в лес, либо подбрасывают на чужие контейнерные площадки.

«Мы зафиксировали номера злоумышленников. Будем добиваться их привлечения к ответственности» — заключила пресс-служба компании.