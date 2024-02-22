В Пермском крае рецидивист несколько раз ударил отца ножкой от табуретки

В Пермском крае 32-летний мужчина несколько раз ударил отца ножкой от табуретки. Об этом сообщило издание URA.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как рассказали в ведомстве, 59-летний мужчина выпивал с ранее неоднократно судимым 32-летним сыном.

«В ходе застолья между родственниками возникла ссора, которая переросла в драку. Разъяренный сын схватил ножку от табурета и несколько раз ударил ею отца по голове», — сказано в сообщении.

Пострадавшего мужчина госпитализировали. Его сына отправили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.