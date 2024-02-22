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В Москве при столкновении полицейской машины и легковушки пострадали четыре человека

В Москве произошло серьезного ДТП с автомобилем полиции. Об этом пишет SHOT.

По информации канала, авария случилась в районе Отрадное на пересечении Алтуфьевского шоссе и улицы Хачатуряна.

Полицейский «Рено» из Подольска столкнулся с «Фольксвагеном» и после мощного удара отлетел в сугроб. В служебной машине в этот момент находились две женщины, одну из которых зажало в салоне, и 14-летний подросток. За рулем второго автомобиля также находилась девушка.

В результате двух женщин госпитализировали с черепно-мозговыми травмами, одну увезли с переломом бедра в Боткинскую больницу, а подростка доставили в детскую больницу на Большой Полянке с сильным ушибом груди и головы.

На месте аварии сейчас работают экстренные службы.