В Москве при столкновении полицейской машины и легковушки пострадали четыре человека

В Москве произошло серьезного ДТП с автомобилем полиции. Об этом пишет SHOT.

По информации канала, авария случилась в районе Отрадное на пересечении Алтуфьевского шоссе и улицы Хачатуряна.

Полицейский «Рено» из Подольска столкнулся с «Фольксвагеном» и после мощного удара отлетел в сугроб. В служебной машине в этот момент находились две женщины, одну из которых зажало в салоне, и 14-летний подросток. За рулем второго автомобиля также находилась девушка.

В результате двух женщин госпитализировали с черепно-мозговыми травмами, одну увезли с переломом бедра в Боткинскую больницу, а подростка доставили в детскую больницу на Большой Полянке с сильным ушибом груди и головы.

На месте аварии сейчас работают экстренные службы.