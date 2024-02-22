В массовом ДТП в Рязанской области пострадали два водителя

В Михайловском районе 21 февраля произошло массовое ДТП. Об этом сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции.

Авария случилась примерно в 09:05 на 197-ом километре дороги Р-22 «Каспий». Столкнулись Skoda Octavia под управлением 55-летнего жителя Тамбова, грузовик Man с полуприцепом под управлением 51-летнего жителя Московской области и большегруз Volvo с полуприцепом, за рулем которого находился 39-летний житель Липецкой области.

В результате водители Skoda и Man получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь.