В Кировской области пенсионер убил гостя, который отказался уходить из его дома

В Кировской области пенсионер убил гостя, который отказался уходить из его дома. Об этом сообщает управление СК.

По данным следствия, с 16 по 17 февраля в одном из домов города Белая Холуница компания мужчин распивала алкоголь. В какой-то момент между хозяином квартиры и одним из гостей произошла ссора. Пенсионер попросил мужчину уйти, но тот отказался. Тогда пожилой мужчина схватил трость и нанес сильный удар гостю, от которого он почувствовал себя плохо.

Медики госпитализировали мужчину, но спасти его уже не удалось.

Пенсионера задержали.