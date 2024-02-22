В Херсонской области ВСУ обстреляли пассажирский автобус, есть пострадавшие

В Херсонской области войска ВСУ обстреляли пассажирский автобус. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

«На дороге Новая Каховка — Тополевка украинские террористы направили FPV-дрон на движущийся маршрутный автобус с пассажирами. Водителю удалось сманеврировать, благодаря чему взрыв произошел снаружи», — отметил чиновник.

Пострадали водитель и одна из пассажирок. По словам Сальдо, водителю оказали помощь на месте, а женщину доставили в больницу.