В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от призыва для работников прокуратуры и СК
Отмечается, что отсрочка будет предоставляться гражданам с высшим образованием и спецзваниями на время службы.
В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от призыва для работников прокуратуры и СК. Текст документа размещен в думской электронной базе. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что отсрочка будет предоставляться гражданам с высшим образованием и спецзваниями на время службы.
Законопроект также распространяет нормы закона об освобождении от военных сборов на граждан, служащих в прокуратуре и СК.