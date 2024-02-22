Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 22
-3°
Птн, 23
Сбт, 24
ЦБ USD 92.75 0.31 23/02
ЦБ EUR 100.44 0.54 23/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
12 386
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
13 352
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
19 570
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
19 161
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от призыва для работников прокуратуры и СК
Отмечается, что отсрочка будет предоставляться гражданам с высшим образованием и спецзваниями на время службы.

В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от призыва для работников прокуратуры и СК. Текст документа размещен в думской электронной базе. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что отсрочка будет предоставляться гражданам с высшим образованием и спецзваниями на время службы.

Законопроект также распространяет нормы закона об освобождении от военных сборов на граждан, служащих в прокуратуре и СК.