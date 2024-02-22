В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от призыва для работников прокуратуры и СК

Отмечается, что отсрочка будет предоставляться гражданам с высшим образованием и спецзваниями на время службы.

В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от призыва для работников прокуратуры и СК. Текст документа размещен в думской электронной базе. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что отсрочка будет предоставляться гражданам с высшим образованием и спецзваниями на время службы.

Законопроект также распространяет нормы закона об освобождении от военных сборов на граждан, служащих в прокуратуре и СК.