В Госдуме предложили давать бесплатные дома многодетным семьям

По версии парламентариев, это будет стимулировать рождаемость.

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила создать федеральную программу, по которой многодетные семьи смогут получать дом. Об этом сообщило RT .

Письмо парламентарий направила премьер-министру Михаилу Мишустину. Она отметила напряженную демографическую ситуацию в стране. Лантратова привела данные, согласно которым 45% семей не хотят рожать ребенка из-за плохих жилищных условий.

Чтобы повысить стимулирование рождаемости, депутат предложила создать программу «Семейный дом». По ним построенные жилые дома перейдут многодетным семьям в пожизненное безвозмездное пользование. Предполагается, что условия пользования будут прекращены после смерти обоих родителей, но в случае, если их потомки также создали многодетную семью, проживающую в этом доме, они могут быть продлены.