В Госдуме предложили давать бесплатные дома многодетным семьям

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила создать федеральную программу, по которой многодетные семьи смогут получать дом. Об этом сообщило
Письмо парламентарий направила премьер-министру Михаилу Мишустину. Она отметила напряженную демографическую ситуацию в стране. Лантратова привела данные, согласно которым 45% семей не хотят рожать ребенка из-за плохих жилищных условий.
Чтобы повысить стимулирование рождаемости, депутат предложила создать программу «Семейный дом». По ним построенные жилые дома перейдут многодетным семьям в пожизненное безвозмездное пользование. Предполагается, что условия пользования будут прекращены после смерти обоих родителей, но в случае, если их потомки также создали многодетную семью, проживающую в этом доме, они могут быть продлены.