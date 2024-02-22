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В Госдуме предложили разрешить отзывать глав муниципалитетов через «Госуслуги»
Это повысит ответственность должностных лиц перед избирателями.

В Госдуму внесли законопроект, который предоставляет гражданам возможность отзывать глав муниципальных образований и членов выборных органов местного самоуправления на основе ежегодного тайного голосования на портале «Госуслуги». Документ есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект внес в парламент вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Он предлагает внести изменения в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Предполагается, что ежегодно избиратели смогут принимать решение об отзыве депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, главы муниципального образования при тайном голосовании. Отстранять от работы предлагают, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании.

В пояснительной записке отмечено, что предоставление россиянам такого права позволит без допбюджетных расходов увеличить возможность людей напрямую влиять на политику и повысит к ней интерес. Также принятие законопроекта повысит ответственность должностных лиц перед избирателями.