В Госдепе заявили, что видят будущее Украины в НАТО

Вашингтон «очень тесно наряду со своими союзниками работает над тем, чтобы Украина была готова к вступлению в альянс как можно скорее».

США видят будущее Украины в НАТО и работают с ней над тем, чтобы обеспечить вступление страны в альянс как можно скорее, заявила исполняющая обязанности заместителя госсекретаря по делам Европы и Евразии Йюри Ким. Об этом пишет РИА Новости.

«Президент Джо Байден дал предельно четко понять, что мы в будущем видим Украину членом НАТО», — сказала Ким на специальном брифинге, посвященном двухлетию с начала специальной военной операции России на Украине.

Она добавила, что Вашингтон «очень тесно наряду со своими союзниками работает над тем, чтобы Украина была готова к вступлению в альянс как можно скорее».