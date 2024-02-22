В Дашково-Песочне зафиксировали превышение ПДК сероводорода в воздухе

Максимальная концентрация сероводорода составила 1,92 ПДКмр.

В Дашково-Песочне зафиксировали превышение ПДК сероводорода в воздухе. Об этом сообщает региональное минприроды.

20 февраля стационарный пост наблюдения за воздухом зафиксировал 1 превышение ПДК сероводорода в Дашково-Песочне. Максимальная концентрация сероводорода составила 1,92 ПДКмр.

Результаты замеров направили в рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, управление Роспотребнадзора по Рязанской области и администрацию Рязани.