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В Дашково-Песочне зафиксировали превышение ПДК сероводорода в воздухе
Максимальная концентрация сероводорода составила 1,92 ПДКмр.

В Дашково-Песочне зафиксировали превышение ПДК сероводорода в воздухе. Об этом сообщает региональное минприроды.

20 февраля стационарный пост наблюдения за воздухом зафиксировал 1 превышение ПДК сероводорода в Дашково-Песочне. Максимальная концентрация сероводорода составила 1,92 ПДКмр.

Результаты замеров направили в рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, управление Роспотребнадзора по Рязанской области и администрацию Рязани.