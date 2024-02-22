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Умер бывший тренер футбольного ЦСКА
С ним футболисты завоевали Суперкубок России.

Экс-главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА и португальского «Порту» Артур Жорже скончался на 79-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Порту».

Причины смерти не уточняются.

Жорже руководил составом ЦСКА с 2003 по 2004 годы. С ним футболисты завоевали Суперкубок России в 2004 году.

Также Жорже возглавлял португальские «Порту», «Бенфику», «Белененсеш», «Портимоненсе», французские ПСЖ и «Расинг». Был главным тренером сборных Португалии, Швейцарии и Камеруна.

В 1987 году Жорже привел «Порту» к первой в истории клуба победе в Кубке европейских чемпионов (Лига чемпионов). Также вместе с этой командой тренер становился трехкратным чемпионом Португалии (1985, 1986, 1990).

С ПСЖ Жорже выиграл Кубок Франции (1993) и чемпионат страны (1994).

Во время игровой карьеры Жорже выступал за «Порту», «Белененсеш» и «Бенфику», с которой четыре раза становился чемпионом Португалии. В составе национальной сборной футболист провел 16 матчей и забил 1 гол.